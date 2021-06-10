«Правила не работают». Посол ЕС раскритиковал действия Украины на рынке электроэнергии

Европейский Союз не доволен действиями Украины на рынке электроэнергии и считает, что в Киеве до сих пор не работают правила рынка.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

«Когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, мы считаем, что лучше придерживаться традиционной модели, потому что новые правила не работают», — добавил посол ЕС.

Он подчеркивает, что Евросоюз предлагает доступные инструменты для запуска рынка, но возникает вопрос, есть ли в Украине научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело воспользоваться предложениями ЕС.

«Если оставить в стороне теплоэлектростанции и ознакомиться с ценами для домохозяйств, учитывая кросс-субсидии и инфраструктуру, то многое из заявленного не было выполнено. И каждый день мы видим новые выходки, и становится все труднее и дороже работать на энергетическом рынке Украины», — сказал Маасикас.