АРМА знайшло управителя для «мисливських угідь Януковича»

Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, уклало договір на управління готельно-ресторанним комплексом «Сухолуччя» («мисливські угіддя Януковича») з компанією «7 днів».

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Компанію визнали переможцем конкурсу. Тепер «7 днів» зможе розпочати комерційне використання активу. Керівник АРМА Віталій Сигидин повідомив, що, згідно з програмою управління, очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом становить 1,16 мільйона гривень, прогнозований дохід державного бюджету — понад 200 тисяч гривень. Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тисяч гривень на місяць.

Компанія «7 днів» — власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.

Готельно-ресторанний комплекс «Сухолуччя» має площу у 30 тисяч гектарів, там ще з радянських часів відпочивала та полювала партійна номенклатура. У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який на той час обіймав посаду премʼєр-міністра, а пізніше став президентом.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток «Акація». Також побудували ще один елітний комплекс, так званий «Острів», оточений водою. Центральним обʼєктом був деревʼяний будинок — так звана «Хонка-2», подібна до «Хонки» у Межигір’ї.