АРМА нашло управляющего для «охотничьих угодий Януковича»

Агентство по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заключило договор на управление гостинично-ресторанным комплексом «Сухолучье» («охотничьи угодья Януковича») с компанией «7 дней».

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Компанию признали победителем конкурса. Теперь «7 дней» сможет начать коммерческое использование актива. Руководитель АРМА Виталий Сигидин сообщил, что, согласно программе управления, компания ожидает прибыль в 1,16 миллиона гривен, а прогнозируемый доход государственного бюджета — более 200 тысяч гривен. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тысяч гривен в месяц.

Компания «7 дней» — владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце.

Гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» имеет площадь в 30 тысяч гектаров, там еще с советских времен отдыхала и охотилась партийная номенклатура. В 2004 году туда заселился Виктор Янукович, который занимал на тот момент должность премьер-министра, а позже стал президентом.

На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича построили двухэтажный деревянный особняк «Акация». Также возвели еще один элитный комплекс, так называемый «Остров», окруженный водой. Центральным объектом был деревянный дом — так называемая «Хонка-2», подобная «Хонке» в Межигорье.