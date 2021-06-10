Сейм Латвії дозволив правоохоронцям затримати одного з депутатів. Його підозрюють у шпигунстві для Росії

Сейм Латвії дозволив прокуратурі обшукати та заарештувати депутата Яніса Адамсонса. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Delfi.

Правоохоронні органи попросили у Сейму дозвіл провести обшуки вдома та на робочому місці депутата, затримати і застосувати до Адамсонса запобіжний захід. За це проголосували 69 депутатів, проти — пʼятеро, утрималися четверо політиків.

Адамсонс працював в комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але у нього не було доступу до держтаємниці.

Служба державної безпеки (СДБ) заявила про 43 епізоди шпигунства. За версією слідства, політик останні чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон країни.

Голова Комісії Сейму з національної безпеки Маріс Кучінскіс повідомив, що в справі Адамсонса є серйозні докази, які свідчать, що підозри в шпигунстві обґрунтовані. Він додав, що більш детальну інформацію повинна представити СДБ відповідно до її бачення, наскільки багато інформації можна опублікувати.

Адамсонс заперечує інкриміновані йому порушення, вказавши, що єдиними епізодами передачі інформації були його інтервʼю.

«Мафіозні структури в нашій державі завдали удару у відповідь. Гріхів за собою не відчуваю. Що б не ухвалив Сейм, мені складно коментувати те, чого я навіть не знаю. Я не маю ні найменшого уявлення, що мені інкримінують», — сказав депутат.