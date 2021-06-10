Сейм Латвии разрешил правоохранителям задержать одного из депутатов. Его подозревают в шпионаже для России

Сейм Латвии одобрил просьбу прокуратуры дать разрешение для обыска и ареста депутата Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Delfi.

Правоохранительные органы попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонсу меру пресечения. За это проголосовали 69 депутатов, против — пятеро, воздержались четверо политиков.

Адамсонс работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне.

Служба государственной безопасности (СГБ) заявила о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис сообщил, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие, что подозрения в шпионаже обоснованы. Он отметил, что более подробную информацию должна представить СГБ в соответствии с их видением, как много информации можно публиковать.

Адамсонс отрицает инкриминируемые ему нарушения, указав, что единственными эпизодами передачи информации были его интервью.

«Мафиозные структуры в нашем государстве дали ответный удар. Грехов за собой не ощущаю. Что бы ни принял Сейм, мне сложно комментировать то, чего я даже не знаю. Я не имею ни малейшего понятия, что мне инкриминируют», — сказал депутат.