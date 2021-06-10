Перевірка витрат із COVID-фонду: у МВС відреагували на виявлені аудитом порушення на 26,5 млн грн

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що встановлені аудиторами порушення на 26,5 мільйона гривень після перевірки витрат з «ковідного фонду» усунуті або оскаржені.
Про це йдеться в заяві МВС.
У відомстві уточнили, що з Фонду боротьби з COVID-19 в 2020 році МВС пішло 4,708 млрд гривень.
«Встановлені аудиторами окремі незначні фінансові порушення на 26,5 млн грн, що становить мізерні 0,6% від загального обсягу виділених коштів, були або усунуті вже під час ревізії, або оскаржені в установленому законодавством порядку. Окремі висновки [аудиторів] були визнані протиправними та скасовані», — заявили в МВС.
- Раніше організація StateWatch з посиланням на звіт Держаудитслужби повідомила, що аудит витрат з «ковідного фонду» на МВС у 2020 році виявив порушення на 26,5 мільйона гривень.
- 9 червня Кабмін виділив МВС 800 мільйонів гривень з COVID-фонду на доплати військовим, рятувальникам, поліцейським, нацгвардійцям і медикам закладів охорони здоровʼя, які належать до сфери управління МВС.