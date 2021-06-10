МВС оприлюднило перелік даних, які мають міститися в документі про завершення вакцинації. Окремо згадало «Супутник»

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали громадянам, які дані має містити документ про завершення вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зокрема, документ має містити:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство і підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис і печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Відомство окремо наголосило, що ці вакцини повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

«Зауважимо, що за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Супутник V». Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ», — пояснили в МВС.