МВД обнародовало перечень обязательных данных в документе о завершении вакцинации. Отдельно упомянули «Спутник»

В Министерстве внутренних дел напомнили гражданам, какие данные должен содержать документ о завершении вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, документ должен содержать:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и так далее);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно проводил вакцинацию.

Ведомство отдельно отметило, что эти вакцины должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ», — пояснили в МВД.