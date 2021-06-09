WP: Білий дім закупить у Pfizer 500 мільйонів доз вакцини, які пожертвує іншим країнам

Адміністрація президента США Джо Байдена планує напряму закупити у компанії Pfizer 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, які передадуть іншим країнам світу.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Планується, що про це рішення Байден оголосить на зустрічі лідерів країн «Великої сімки», яка відбудеться у Великій Британії 11—13 червня.

Перед своїм турне Європою американський президент анонсував журналістам, що оголосить власний план вакцинації від коронавірусу усього світу.

Питання вакцинації буде одним із основних на порядку денному зустрічі G7, особливо на тлі закликів до багатих країн поділитися вакцинами із бідними. Коли у США, Британії та ЄС вакцинували 50% громадян, а то і більше, то в Африці, наприклад, принаймні одну дозу отримали лише 2% населення.