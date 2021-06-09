Глава МОЗ Ляшко запропонував продовжити карантин в Україні до кінця літа

Також Ляшко наголосив, що в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження — обов’язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також дотримання фізичної дистанції.

«Ми запропонуємо уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано», — сказав він.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду 9 червня.

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу , варто продовжити на літній період.

«Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені вводити «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки знову», — додав міністр.

Ляшко уточнив, що спалах захворювання на коронавірус навіть в окремих об’єднаних територіальних громадах або областях буде безпосередньо впливати на обмеження на всій території країни.

Водночас глава МОЗ зазначив, що вже розроблені пропозиції щодо зміни правил перебування та діяльності в умовах «зеленого» рівня епіднебезпеки.

«Ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток», — розповів він.