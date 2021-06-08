«Слова — не важливі». Зеленський відреагував на зміни у тексті його розмови з Байденом, які вніс Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав виправлення тексту свого офісу про підтримку президентом США Джо Байденом надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО «несуттєвим».
Про це йдеться у його коментарі, наданому «Українській правді».
«Слова — не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні — це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає — значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає — це теж цілком конкретна відповідь», — заявив український президент.
На його думку, значно важливіша максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже «лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця».
Президент також заявив, що задоволений розмовою з Байденом. «Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України», — заявив президент.
Він додав, що «обʼємний двосторонній порядок денний» вони з Байденом обговорять наприкінці липня в США.
- Розмова між Байденом і Зеленським відбулася 7 червня. Серед іншого, Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Зеленський окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Перед цим президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із президентом США Джо Байденом перед його переговорами з Володимиром Путіним.