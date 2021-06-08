«Слова — не важливі». Зеленський відреагував на зміни у тексті його розмови з Байденом, які вніс Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав виправлення тексту свого офісу про підтримку президентом США Джо Байденом надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО «несуттєвим».

Про це йдеться у його коментарі, наданому «Українській правді».

«Слова — не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні — це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає — значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає — це теж цілком конкретна відповідь», — заявив український президент.

На його думку, значно важливіша максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже «лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця».

Президент також заявив, що задоволений розмовою з Байденом. «Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України», — заявив президент.

Він додав, що «обʼємний двосторонній порядок денний» вони з Байденом обговорять наприкінці липня в США.