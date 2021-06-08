«Слова — не важны». Зеленский отреагировал на изменения в тексте его разговора с Байденом, которые внес Офис президента

Президент Владимир Зеленский назвал исправление текста своего офиса о поддержке президентом США Джо Байденом предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО «несущественным».

Об этом говорится в его комментарии, предоставленном «Украинской правде».

«Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит, нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ», — заявил украинский президент.

По его мнению, гораздо важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, ведь «только это сегодня является абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».

Президент также заявил, что доволен разговором с Байденом. «Вчера у меня была замечательная беседа с президентом Байденом. Четкая, предметная, по существу. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины», — заявил президент.

Он добавил, что «объемную двустороннюю повестку дня» они с Байденом обсудят лично в конце июля в США.