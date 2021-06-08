В Україні за добу зареєстрували 1 602 нові випадки коронавірусу. Лідирує Київ

В Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 95 дітей та 94 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.