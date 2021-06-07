В Україні за добу виявили 535 випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві та Миколаївській області

Зазначається, що за добу госпіталізували 601 особу, померли 33 пацієнти, одужали — 1 743.

За даними МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

В Україні за минулу добу, 6 червня, виявили 535 нових випадків зараження коронавірусом . Серед тих, хто захворів, 30 дітей та 61 медпрацівник.

До того ж за добу протестували за методом ПЛР — 10 723 осіб, за методом ІФА — 1 356 осіб, експрес-тестами — 5 512 осіб.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 215 052 особи, одужали — 2 094 971, летальних випадків — 51 215, проведено 10 346 878 ПЛР-тестувань.