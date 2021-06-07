Очільниця наглядової ради Українського культурного фонду подала у відставку. Вона пропрацювала трохи більше місяця

Очільниця наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак повідомила, що написала заяву про відставку. Вона пропрацювала лише півтора місяця.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Мій голос відпочатку був в меншості в НР. Криза в УКФ розпочалася задовго до мого приходу. За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року. Дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року. Дякую всім, хто допомагав зберегти УКФ й знаходити рішення під час кризи», — пояснила Мудрак.

Її відставку підтвердили і в самому УКФ. Разом з Мудрак заяву про звільнення написала ще один член наглядової ради — Катерина Чуєва.

«Ситуація безумовно непроста. Чудово, що конкурс відбувся, а отже Дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої Наглядової Ради залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, яку ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу», — пояснив міністр культури Олександр Ткаченко.