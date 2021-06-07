США відмовилися надати суду щодо літака MH17 супутникові знімки запуску «Бука»

США відмовилися надати суду в Гаазі, який розглядає справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі, супутникові знімки запуску ракети «Бук».
Про це пише нідерландське видання De Stentor.
У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі заявляв, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак. Під час судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду.
«Представник прокуратури отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки», — зазначили в міністерстві.
Штати пояснюють свою відмову забезпечувати подальшу співпрацю міркуваннями «захисту джерел розвідки».
- 7 червня Окружний суд Гааги почав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули.
- Росія свою причетність до катастрофи літака відкидає, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення у причетності до катастрофи росіянам — генерал-майору Сергію Дубинському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).