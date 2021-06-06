У НАТО заявили, що занепокоєні дедалі більшою залежністю Білорусі від Росії. МЗС РФ вже відреагувало

У Північноатлантичному союзі заявили, що країни-члени Альянсу стурбовані, що Білорусь стає «все більш залежною» від Росії в останні місяці.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Столтенберг також наголосив, що НАТО застерігає Росію і Білорусь від дестабілізації на східному фланзі Альянсу, наголосивши, що союз уважно стежить за білоруськими подіями.

«Ми бачили, що Росія грубо порушувала територіальну цілісність таких країн, як Україна, Грузія і Молдова», — сказав він.

Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО готовий у разі надзвичайної ситуації захистити будь-яку країну, яка до нього входить, від загроз із Росії і Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на заяву генсека НАТО, заявивши, що його слова про занепокоєння через тісну співпрацю Москви і Мінська повʼязані з «небажанням Альянсу бачити ефективну взаємодію двох країн».

«Ось вам і відповідь на питання, що Захід так несамовито взявся за Білорусь. Нормальна ефективна взаємодія двох країн в плани НАТО не входить», — заявила речниця МЗС Марія Захарова у Telegram.