В НАТО заявили, что обеспокоены все большей зависимостью Беларуси от России. МИД РФ уже отреагировал

В Североатлантическом союзе заявили, что страны-члены Альянса обеспокоены тем, что Беларусь становится «все более зависимой» от России в последние месяцы.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Столтенберг также отметил, что НАТО предостерегает Россию и Беларусь от дестабилизации на восточном фланге Альянса, подчеркнув, что союз внимательно следит за беларусскими событиями.

«Мы видели, что Россия грубо нарушала территориальную целостность таких стран, как Украина, Грузия и Молдова», — сказал он.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО готов в случае чрезвычайной ситуации защитить любую страну, которая в него входит, от угроз из России и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел России уже отреагировали на заявление генсека НАТО, заявив, что его слова об обеспокоенности из-за тесного сотрудничества Москвы и Минска связаны с «нежеланием Альянса видеть эффективное взаимодействие двух стран».

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит», — заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова в Telegram.