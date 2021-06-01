Лукашенко после встречи с Путиным заявил, что Россия планирует поставлять Беларуси вооружение: О создании баз не говорили

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о будущих поставках Минску современного российского вооружения.

Об этом он сказал на совещании по вопросам беларусско-российского сотрудничества, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко рассказал, что одна из тем встречи с Путиным касалась сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок вооружения в Беларусь. Деталей он не сообщил, но отметил, что Минск еще должен определиться с российскими коллегами, что именно из современного вооружения прежде всего необходимо стране.

В то же время самопровозглашенный президент утверждает, что на встрече не обсуждали создание российских военных баз в Беларуси, но в случае «какой-либо настороженности» в страну перебросят российские войска.

«Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы, аэродромы и прочее у нас определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — заявил Лукашенко.