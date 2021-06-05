Суд скасував у Каліфорнії заборону на штурмову зброю, яка діяла понад 30 років

Федеральний суд США скасував заборону на штурмову зброю у Каліфорнії, яка діяла з 1989 року.

Про це повідомляє Associated Press.

На думку суддів, заборона порушує другу поправку до Конституції США. Також наголошується, що в переважній більшості випадків американці використовують штурмову зброю в законних цілях.

Суддя зазначив, що попри заборону, в Каліфорнії були легалізовані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї. Суддя Роджер Бенітес також підкреслив, що в штаті вбивства за допомогою холодної зброї відбуваються всемеро частіше, ніж за допомогою штурмової гвинтівки.

При цьому губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав це рішення «прямою загрозою життю невинних каліфорнійців». Вердикт суду влада може оскаржити протягом 30 днів.