Суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, действовавший более 30 лет

Суд штата Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, который действовал с 1989 года.
Об этом сообщает Associated Press.
По мнению судей, запрет нарушает вторую поправку к Конституции США. Также отмечается, что в подавляющем большинстве случаев американцы используют штурмовое оружие в законных целях.
Судья отметил, что несмотря на действовавший запрет, в Калифорнии были легализированы свыше 185 тысяч единиц штурмового оружия. Судья Роджер Бенитес также подчеркнул, что в штате убийства с помощью холодного оружия происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки.
При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение «прямой угрозой жизни невинных калифорнийцев». Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.
- Весной в США произошла серия нападений с применением огнестрельного оружия. 22 марта в результате стрельбы в магазине в городе Броудер в штате Колорадо погибли 10 человек. За несколько дней до этого вооруженный мужчина застрелил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения в массажных салонах в Атланте и окрестностях. После этих инцидентов президент США Джо Байден потребовал от Конгресса запретить продажу штурмового оружия в стране.