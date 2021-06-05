Booking звинуватили у багатомільйонних виплатах топменеджерам. Тепер компанія поверне $110 млн держдопомоги

Сервіс з бронювання житла Booking поверне $110 мільйонів державної допомоги, яку компанія отримала через пандемію COVID-19. На такий крок Booking пішов через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав $7,1 мільйона, а фінансовий директор Девід Гулден — $24 мільйони доларів. Booking з заявлених $110 мільйонів поверне $78 мільйонів Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.

У самому Booking заявили, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою повʼязані з майбутнім розвитком бізнесу. Зазначається, що минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив $12,5 мільярда.