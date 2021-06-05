Booking раскритиковали за многомиллионные выплаты топ-менеджерам. Теперь компания вернет $110 млн госпомощи

Сервис по бронированию жилья Booking вернет $110 миллионов государственной помощи, которую компания получила из-за пандемии COVID-19. На такой шаг Booking пошел из-за критики размеров вознаграждения, выплаченного руководству компании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в Нидерландах раскритиковали то, что генеральный директор Booking Глен Фогель в прошлом году получил $7,1 миллиона, а финансовый директор Дэвид Гулден — $24 миллиона. Booking из заявленных $110 млн вернет $78 млн Нидерландам, где находится самый большой филиал компании.

В самом Booking заявили, что такие размеры вознаграждения для топ-менеджеров являются распространенными в области путешествий и во многом связаны с будущим развитием бизнеса. Отмечается, что в прошлом году из-за пандемии и массовой отмены путешествий операционный убыток компании составил $12,5 миллиарда.