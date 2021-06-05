«Оскарженню не підлягає». Верховний суд остаточно визнав Вірастюка переможцем виборів до Верховної Ради

Велика палата Верховного суд скасувала попереднє рішення і визнала переможцем виборів депутата Верховної Ради по округу №87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це повідомляється на сторінці Центральної виборчої комісії.

Палата скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня. «Апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК та партії «Слуга народу» задовольнити. Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного суду від 23 травня скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК», — цитує видання рішення суду

Із кандидата у нардепи Олександра Шевченка також стягнуто 25 тисяч гривень судового збору. Постанова набирає сили з дати її ухвалення та оскарженню не підлягає.