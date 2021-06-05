«Обжалованию не подлежит». Верховный суд окончательно признал Вирастюка победителем выборов в Раду

Большая палата Верховного суда отменила предыдущее решение и признала победителем выборов депутата Верховной Рады по округу № 87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии.

Палата отменила решение кассационного административного суда от 23 мая. «Апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и партии «Слуга народа» удовлетворить. Решение кассационного административного суда по делу Верховного суда от 23 мая отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к ЦИК», — цитирует издание решение суда.

С кандидата в нардепы Александра Шевченко также взыскали 25 тысяч гривен судебного сбора. Постановление вступает в силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.