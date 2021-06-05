«Обжалованию не подлежит». Верховный суд окончательно признал Вирастюка победителем выборов в Раду

Большая палата Верховного суда отменила предыдущее решение и признала победителем выборов депутата Верховной Рады по округу № 87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.
Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии.
Палата отменила решение кассационного административного суда от 23 мая. «Апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и партии «Слуга народа» удовлетворить. Решение кассационного административного суда по делу Верховного суда от 23 мая отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к ЦИК», — цитирует издание решение суда.
С кандидата в нардепы Александра Шевченко также взыскали 25 тысяч гривен судебного сбора. Постановление вступает в силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к президенту Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования.
- Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз из-за утери бюллетеней.
- 24 мая стало известно, что Верховный суд отменил протокол ЦИК, которая 19 мая признала победителем выборов Вирастюка.