«ОПОРА»: Верховный суд отменил решение ЦИК об избрании Вирастюка нардепом

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которая 19 мая признала победителем выборов в Верховную Раду в округе № 87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».

Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 23 мая. Также суд отменил пункты постановления ЦИК, которыми признано недействительным голосование на 6 проблемных участках. На них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первоначальных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе № 87 с учетом выводов, предоставленных судом.

«ОПОРА» объясняет, что это постановление ВС принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.