«ОПОРА»: Верховный суд отменил решение ЦИК об избрании Вирастюка нардепом

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которая 19 мая признала победителем выборов в Верховную Раду в округе № 87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.
Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».
Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 23 мая. Также суд отменил пункты постановления ЦИК, которыми признано недействительным голосование на 6 проблемных участках. На них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первоначальных протоколах участковых избирательных комиссий.
Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе № 87 с учетом выводов, предоставленных судом.
«ОПОРА» объясняет, что это постановление ВС принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к президенту Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования.
- Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз из-за утери бюллетеней.
- Напомним, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила решение Центральной избирательной комиссии об избрании нардепом Вирастюка (из-за того, что ЦИК не проверила все нарушения, допущенные во время выборов), а 5 мая ЦИК отказалась зарегистрировать Вирастюка нардепом.