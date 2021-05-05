ЦИК отказалась зарегистрировать Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия отказала кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом.

Соответствующее решение ЦИК принял на заседании в среду.

Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 87 отменен, а посему у комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

«ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК», — сказала Глущенко.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. Заместитель главы комиссии Виталий Плукар также пояснил, что комиссия ищет варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК прорабатывает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округе.

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиция сообщала о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и там дважды меняли главу ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.

Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз, во время пересчетов «терялись» бюллетени за Шевченко. Также голосование на некоторых участках, где тоже победил Шевченко, суд признал недействительным. По окончательным данным, Вирастюк обошел Шевченко на 700 голосов, но последний обжаловал ряд решений комиссий в судах.