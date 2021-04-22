«ОПОРА»: Вирастюк официально избран нардепом Рады

Кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк официально избран народным депутатом Верховной Рады по итогам довыборов на округе № 87.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

По данным сети, ЦИК установила результаты выборов на округе. Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а кандидат от «За майбутнє» Александр Шевченко — 15 114 голосов.

Протокол подписали 16 членов ЦИК, двое «добавили отдельное мнение».

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиция сообщала о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и там дважды меняли главу ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.

Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз, во время чего «терялись» бюллетени за Шевченко. Также голосование на некоторых участках, где тоже победил Шевченко, суд признал недействительным. По окончательным данным, Вирастюк обошел Шевченко на 700 голосов, но последний обжаловал ряд решений комиссий в судах.