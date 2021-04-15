Выборы в 87 округе: окружная избирательная комиссия приняла уточненный протокол — победил Вирастюк

Окружная избирательная комиссия округа № 87 в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду — побеждает Василий Вирастюк. Представитель «Слуги народа» получил 15 536 голосов избирателей, что на 422 голоса больше, чем у ближайшего конкурента — Александра Шевченко.

Об этом говорится на сайте партии.

Заседание комиссии состоялось 14 апреля — на нем она и рассмотрела вопрос уточнения протокола о результатах голосования на семи участках, где со 2 апреля начались судебные процессы.

Следовательно, в протокол с пометкой «Уточненный» включили пять участков 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин) по результатам повторного подсчета голосов.

ОПОРА

Ранее глава ЦИК Олег Диденко отмечал, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились две ситуации, в частности, голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным и одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненный протокол.

Также суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу начальный протокол участка и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиция сообщала о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и там дважды меняли голову ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.

Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз, во время чего «терялись» бюллетени за Шевченко. Также голосование на некоторых участках, где тоже победил Шевченко, суд признал недействительным. По окончательным данным, Вирастюк обошел Шевченко на 700 голосов, но последний обжаловал ряд решений комиссий в судах.