Верховный суд отменил избрание Вирастюка нардепом

Большая палата Верховного суда отменила решение Центральной избирательной комиссии об избрании нардепом по округу № 87 (Ивано-Франковская область) кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщается на странице суда.

Решение приняли поздно вечером в субботу, 1 мая. Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов и отменила протокол от 22 апреля 2021 года, которым Центризбирком признал Вирастюка победителем в округе № 87.

Такое решение мотивировано, среди прочего, и тем, что при установлении результатов голосования в округе № 87 ЦИК не обеспечила проверку всех нарушений, на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата ВС частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии «За майбутнє» Александра Шевченко на решение Верховного Суда от 28 апреля. Тогда суд отказал ему в подобных требованиях.

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиция сообщала о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и там дважды меняли главу ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.

Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз, во время чего «терялись» бюллетени за Шевченко. Также голосование на некоторых участках, где тоже победил Шевченко, суд признал недействительным. По окончательным данным, Вирастюк обошел Шевченко на 700 голосов, но последний обжаловал ряд решений комиссий в судах.