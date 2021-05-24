«ОПОРА»: Верховний суд скасував рішення ЦВК про обрання Вірастюка нардепом

Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії, яка 19 травня визнала переможцем виборів до Верховної Ради в окрузі № 87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.
Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».
Відповідне рішення суд ухвалив у неділю, 23 травня. Також суд скасував пункти постанови ЦВК, якими визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях. На них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за кандидата Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.
Суд зобовʼязав ЦВК встановити результати виборів в окрузі № 87 з урахуванням висновків, наданих судом.
«ОПОРА» пояснює, що цю постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції з боку ЦВК або команди Вірастюка справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.
- Довибори до Верховної Ради у 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.
- Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.
- Нагадаємо, що 1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом Вірастюка (через те, що ЦВК не перевірила всі порушення, допущені під час виборів), а 5 травня ЦВК відмовилася зареєструвати Вірастюка нардепом.