ЦВК все ж визнала Вірастюка переможцем на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія склала новий протокол за результатами виборів на окрузі № 87 — і визнала перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.
Про це заявили члени ЦВК під час засідання.
Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінилися. За Вірастюка — 14 811 голосів, за Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») — 13 942 та Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») — 13 463.
«Відповідно до закону про вибори народних депутатів України народним депутатом обрано Василя Вірастюка», — додали на засіданні ЦВК.
Нагадаємо, що 1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом Вірастюка (через те, що ЦВК не перевірила всі порушення, що допустили під час виборів), а 5 травня ЦВК відмовилася зареєструвати Вірастюка нардепом.
- Довибори до Верховної Ради на 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.
- Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.