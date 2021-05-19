ЦВК все ж визнала Вірастюка переможцем на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія склала новий протокол за результатами виборів на окрузі № 87 — і визнала перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це заявили члени ЦВК під час засідання.

Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінилися. За Вірастюка — 14 811 голосів, за Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») — 13 942 та Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») — 13 463.