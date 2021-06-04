Невідомі стріляли у заступника голови АРМА Павленка — він перебуває у лікарні

Невідомі напали на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка, в нього стріляли з вогнепальної зброї.

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

«Зранку 2 червня біля власного будинку скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, нападники здійснили кілька пострілів із вогнепальної зброї — Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості.

Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає.

В АРМА також заявили, що сподіваються на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників.

Зазначимо, Павленко працював у центральному апараті АРМА з жовтня 2019 року, заступником голови агентства став у січні 2020 року.