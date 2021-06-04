Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко — он находится в больнице

Неизвестные напали на заместителя главы Агентства по розыску и менеджмента активов Владимира Павленко, в него стреляли из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

«Утром 2 июня возле собственного дома совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия — Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В АРМА также заявили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.

Отметим, Павленко работал в центральном аппарате АРМА с октября 2019 года, заместителем главы агентства стал в январе 2020 года.