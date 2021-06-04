Зеленський увів до складу РНБО міністра економіки Любченка

Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО нового члена — міністра економіки Олексія Любченка.

Про це йдеться в указі президента № 227/2021.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Любченка Олексія Миколайовича — першого віцепремʼєр-міністра України — міністра економіки України», — зазначається в документі.

Таким чином, у складі РНБО вже 23 члени. Очолює її президент.