Секретар РНБО Данілов поклав на Францію та Німеччину відповідальність за напад Росії на Грузію і окупацію Криму

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов звинуватив Францію та Німеччину в тому, що Росія напала на Грузію та окупувала Криму.
Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.
«Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що повинні», — сказав він.
На думку Данілова, ці країни є політичними і економічними партнерами Росії, тому зацікавлені у співпраці з РФ.
Також він зазначив, що якщо одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало «бути просто стурбованими».
«І нам це дуже неприємно», — додав секретар РНБО.
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