Секретар РНБО Данілов поклав на Францію та Німеччину відповідальність за напад Росії на Грузію і окупацію Криму

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов звинуватив Францію та Німеччину в тому, що Росія напала на Грузію та окупувала Криму.

Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що повинні», — сказав він.