Мінреінтеграції: Кримськотатарський канал ATR отримає 25 млн гривень фінансування

Кримськотатарський телеканал ATR отримає 25 мільйонів гривень на своє функціонування.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Телеканал став переможцем державних закупівель на створення та поширення інформаційного продукту кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для аудиторії корінних народів.

«Закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин. А саме, згідно з листом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, єдиним каналом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь є канал ATR (юридична особа ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ»)», — повідомили у міністерстві.

Відомство нагадало, що 22 квітня оголосили перший тендер для каналів, що мовлять на територію Криму. 18 травня Мінреінтеграції уклало угоду з кримськотатарським дитячим каналом «ЛЯЛЄ» на створення та трансляцію продукту кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для дитячої аудиторії. Вартість угоди згідно із результатом закупівель становить 3 млн грн.