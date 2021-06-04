Минреинтеграции: Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн гривен финансирования

Крымскотатарский телеканал ATR получит 25 млн гривен на свое функционирование.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Телеканал стал победителем государственных закупок на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.
«Закупки проведены с применением переговорной процедуры, что обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам. В частности, согласно письму Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, единственным каналом, который вещает на крымскотатарском языке на территорию АР Крым и г. Севастополь, является канал ATR (юридическое лицо ООО «Телевизионная компания «Атлант-СВ»)», — сообщили в министерстве.
Ведомство напомнило, что 22 апреля объявили первый тендер для каналов, вещающих на территорию Крыма. 18 мая Минреинтеграции заключило соглашение с крымскотатарским детским каналом «ЛЯЛЕ» на создание и трансляцию информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для детской аудитории. Стоимость сделки по результатам закупок составляет 3 млн грн.
- В феврале руководство телеканала ATR заявило, что снова не может получить финансирование из государственного бюджета. По словам гендиректора и владельца Ленура Ислямова, украинская власть ищет пути, чтобы не давать средств вещателю, который после оккупации Крыма переехал в Киев.