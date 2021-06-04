Тихановська: Ексголовред NEXTA Протасевич дав «інтервʼю» держканалу ОНТ під тортурами

Екскандидат на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановська впевнена, що інтервʼю колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, показане державним телеканалом ОНТ, було записано під тортурами.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«За допомогою насильства людей можна змусити говорити що завгодно», — заявила вона в пʼятницю у Варшаві. За словами Тихановської, останнім часом зʼявилося багато відеороликів, в яких білоруські опозиціонери звинувачували самих себе і каялися у своїх вчинках. Опозиціонерка переконана, що всі ці записи робилися із застосуванням насильства, тому такі висловлювання не мають жодного значення. «Завдання політвʼязня — вижити», — підкреслила вона.

Тихановська закликала Євросоюз, Велику Британію та США до спільних кроків, які б чинили тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Опозиціонер розраховує на те, країни «Великої сімки» обговорюватимуть цю тему на зустрічі, що відбудеться в англійському місті Корнуолл 11—13 червня.