Тихановская: Экс-главред NEXTA Протасевич дал «интервью» госканалу ОНТ под пытками

Бывший кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская уверена, что интервью экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTА Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно», — заявила она в пятницу в Варшаве. По словам Тихановской, в последнее время появилось много видеороликов, в которых беларусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Оппозиционерка убеждена, что все эти записи делались с применением насилия, и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. «Задача политзаключенного — выжить», — подчеркнула она.
Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказали давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Оппозиционерка рассчитывает на то, что эта тема будет обсуждаться странами G7 в ходе встречи в английском Корнуолле 11—13 июня.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 3 июня беларусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с Протасевичем, в котором он публично признал свою вину в призывах к протестам в Беларуси и заверил, что уважает Лукашенко.