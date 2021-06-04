Авіакомпанія United Airlines замовила у стартапа надзвукові лайнери Overture — сучасні аналоги «Конкорда»

Американська авіакомпанія United Airlines уклала угоду зі стартапом Boom Supersonic на закупівлю надзвукових пасажирських літаків Overture («Увертюра»). Цей лайнер являє собою сучасний аналог британо-французьких Concorde («Конкорд») і радянського Ту-144.

У пресрелізі Boom Supersonic зазначено, що United Airlines замовила 15 літаків із можливістю дозамовити ще 35 у разі підтвердження заданих характеристик.

Авіакомпанія і стартап разом допрацьовують літак. Передбачається, що він стане першим великим комерційним лайнером, що матиме нульовий вплив на навколишнє середовище за рахунок використання спеціального екопального.

Стартап стверджує, що Overture завдовжки 62,5 метра і місткістю до 88 пасажирів літатиме зі швидкістю 1,7 Маха (1 800 км/год), що вдвічі швидше за реактивні літаки. United Airlines заявляє, що літак за 3,5 години зможе долетіти з Лондону в Нью-Йорк і за 6 годин із Сан-Франциско в Токіо.

Overture може стати першим надзвуковим лайнером з моменту закриття програми Concorde у 2003 році.