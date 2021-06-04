Авиакомпания United Airlines заказала у стартапа сверхзвуковые лайнеры Overture — современные аналоги «Конкорда»

Американская авиакомпания United Airlines заключила соглашение со стартапом Boom Supersonic на закупку сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture («Увертюра»). Этот лайнер представляет собой современный аналог британо-французских Concorde («Конкорд») и советского Ту-144.

В пресс-релизе Boom Supersonic сказано, что United Airlines заказала 15 самолетов с возможностью дозаказа еще 35 лайнеров в случае подтверждения заданных характеристик.

Авиакомпания и стартап вместе дорабатывают самолет. Предполагается, что он станет первым большим коммерческим лайнером, который будет иметь нулевое влияние на окружающую среду за счет использования специального экотоплива.

Стартап утверждает, что Overture длиной 62,5 метра и вместимостью до 88 пассажиров будет летать на скорости 1,7 Маха (1 800 км/час), что в два раза быстрее реактивных самолетов. United Airlines заявляет, что самолет за 3,5 часа сможет долететь из Лондона в Нью-Йорк и за 6 часов из Сан-Франциско в Токио.

Overture может стать первым сверхзвуковым лайнером с момента закрытия программы Concorde в 2003 году.