«Схеми»: Фірма, пов’язана з сином Януковича, володіє частиною елітного бізнес-центру у Москві

Журналісти виявили компанію «Прайд-М», пов’язану із сином експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександром — фірма володіє частиною елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

Розслідувачі зʼясували, що власницею 14% частки землі, на якій розташований Atlantic, та відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія «Прайд-М».

Її керівником є Олександр Єрмольчук — особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012—2013 років очолювала два українські акціонерні товариства — «Мако Холдінг» та «Маринсервіс». Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств у цей же час був Янукович-молодший.

Також журналісти виявили ще один зв’язок між сином експрезидента та згаданою нерухомістю в Москві. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана й інша фірма — «Восточный альянс», якою володіє Едуард Слинько.

«Схеми» встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації «Менеджмент ассетс компані». Бенефіціаром цієї корпорації через «Мако Холдінг» також був Олександр Янукович.

Бізнес центр Atlantic побудований у 2014 році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі до Кремля, як вказано у розслідуванні, 15 хвилин на авто. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі становить близько $600 за квадратний метр. Також у цьому бізнес-центрі, як зʼясували розслідувачі, орендують офіс структури російської компанії «Роснефть».

«Схеми» пригадують, що раніше було відомо про іншу російську нерухомість, пов’язану із Олександром Януковичем. У 2014 році після виїзду у Росію він заснував дві компанії — «Арсенал-Інвест» та «Арсенал Істейт», які надають послуги як холдингові компанії, а також у сфері нерухомості та консалтингу. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що компанії Януковича-молодшого займатимуться нерухомістю у комплексі споруд заводу «Арсенал» у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, повʼязаних з Олександром Януковичем.

А у квітні цього року стало відомо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ліквідував Всеукраїнський банк розвитку, власником якого був Олександр Янукович.