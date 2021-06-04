«Схемы»: Фирма, связанная с сыном Януковича, владеет частью элитного бизнес-центра в Москве

Журналисты выявили компанию «Прайд-М», связанную с сыном беглого экс-президента Виктора Януковича Александром — фирма владеет частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

Расследователи выяснили, что владелицей 14% доли земли, на которой расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно российскому реестру недвижимости, является компания «Прайд-М».

Ее руководителем является Александр Ермольчук — человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012—2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества — «Мако Холдинг» и «Маринсервис». Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Янукович-младший.

Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном экс-президента и упомянутой недвижимостью в Москве. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана и другая фирма — «Восточный альянс», которой владеет Эдуард Слинько.

«Схемы» установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации «Менеджмент ассетс компани». Бенефициаром этой корпорации через «Мако Холдинг» также был Александр Янукович.

Бизнес-центр Atlantic построен в 2014 году и расположенный неподалеку от Киевского вокзала. От здания до Кремля, как указано в расследовании, 15 минут на авто. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре составляет около $600 за квадратный метр. Также в этом бизнес-центре, как выяснили расследователи, арендуют офис структуры российской компании «Роснефть».

«Схемы» напоминают, что раньше было известно о другой российской недвижимости, связанной с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании — «Арсенал-Инвест» и «Арсенал Истейт», которые предоставляют услуги как холдинговые компании, а также в сфере недвижимости и консалтинга. Тогда же российские СМИ сообщали, что компании Януковича-младшего занимаются недвижимостью в комплексе сооружений завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем.

А в апреле этого года стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидировал Всеукраинский банк развития, владельцем которого был Александр Янукович.