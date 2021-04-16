Фонд гарантирования ликвидировал банк Александра Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидировал Всеукраинский банк развития, владельцем которого является Александр Янукович.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
29 января 2021 года Фонд гарантирования вкладов завершил выплаты вкладчикам этого банка — им выплатили 35,1 миллиона гривен. Решение о ликвидации Всеукраинского банка развития Нацбанк принял 21 декабря 2014 года.
С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация, поскольку его признали неплатежеспособным после санкций ЕС в отношении акционера банка — Александра Януковича. В октябре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте 2,6 миллиарда гривен на счетах этого банка.
Всеукраинский банк развития создали 24 апреля 2009 года с главным офисом в Киеве, это был бизнес «семьи Януковича». Правление возглавляла Валентина Арбузова, мать бывшего главы НБУ Сергея Арбузова.