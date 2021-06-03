«Укрзалізниця» запускає до Азовського моря ще два потяги

«Укрзалізниця» з 10 червня запустить ще два потяги в напрямку Азовського моря — № 472/471 Дніпро — Бердянськ і № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Перевізник зазначає, що поїзди «дозволять обійти автомобільні затори та комфортно дістатися до курорту».

Ці поїзди відправлятимуться до Бердянська по парних числах, а назад — по непарних. Відправлення № 472/471 з Дніпра — о 22:50, прибуття до Бердянська — о 08:23. Відправлення № 552/551 о 21:20, а прибуття до Бердянська — о 08:23.