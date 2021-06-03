Розвинені країни нададуть COVAX $2,4 мільярда на вакцини від коронавірусу для бідних країн

Низка розвинених країни пообіцяли надати ще $2,4 мільярда глобальній ініціативі COVAX для закупівлі вакцин проти коронавірусу з подальшою передачею їх бідним країнам.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідне рішення ухвалили 2 червня, під час організованого Японією віртуального саміту із забезпечення доступу до вакцин. Премʼєр-міністр Йосіхіде Суга оголосив, що японська програма фінансування збільшиться в чотири рази та пообіцяв виділити ще $800 мільйонів на закупівлю вакцин для країн, що розвиваються та бідних країн. Швеція, Австрія, Іспанія, Фінляндія, Люксембург та Австралія також вирішили збільшити свої внески до COVAX.