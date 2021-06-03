Развитые страны выделят COVAX $2,4 миллиарда на вакцины для бедных стран

Ряд развитых страны пообещал предоставить еще $2,4 миллиарда глобальной инициативе COVAX для закупки вакцин против коронавируса c последующей передачей их бедным странам.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующее решение приняли 2 июня, во время организованного Японией виртуального саммита по обеспечению доступа к вакцинам. Премьер-министр Йосихиде Суга объявил, что японская программа финансирования увеличится в четыре раза и пообещал выделить еще $800 млн на закупку вакцин для развивающихся стран и бедных стран. Швеция, Австрия, Испания, Финляндия, Люксембург и Австралия также решили увеличить свои взносы в COVAX.