Развитые страны выделят COVAX $2,4 миллиарда на вакцины для бедных стран

Ряд развитых страны пообещал предоставить еще $2,4 миллиарда глобальной инициативе COVAX для закупки вакцин против коронавируса c последующей передачей их бедным странам.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Соответствующее решение приняли 2 июня, во время организованного Японией виртуального саммита по обеспечению доступа к вакцинам. Премьер-министр Йосихиде Суга объявил, что японская программа финансирования увеличится в четыре раза и пообещал выделить еще $800 млн на закупку вакцин для развивающихся стран и бедных стран. Швеция, Австрия, Испания, Финляндия, Люксембург и Австралия также решили увеличить свои взносы в COVAX.
- Компании-производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили на саммите G20, что в 2021—2022 годах поставят примерно 3,5 миллиарда доз вакцины по себестоимости или со скидкой в страны со средним и низким доходом.
- Американская компания Moderna предоставит глобальной инициативе COVAX 50 млн доз вакцины от COVID-19.