NASA після 30-річної перерви відправить дві місії для дослідження Венери

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) планує до 2030 року відправити дві нові місії для вивчення другої планети від Сонця — Венери. Космічне агентство хоче дізнатися, як вона стала «пекельним світом».

Про це йдеться у повідомленні NASA.

На кожну місію NASA витратить приблизно $500 мільйонів. Запуск кожної з них планується у 2028— 2030 роках.