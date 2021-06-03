NASA после 30-летнего перерыва отправит две миссии для исследования Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует к 2030 году отправить две новые миссии для изучения второй планеты от Солнца — Венеры. Космическое агентство хочет узнать, как она стала «адским миром».

Об этом говорится в сообщении NASA.

На каждую миссию NASA потратит примерно $500 миллионов. Запуск каждой из них планируется в 2028—2030 годах.